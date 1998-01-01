جيش الاحتلال يجري تدريبات مشتركة مع الجيش الامريكي الاسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي، تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، وذلك في اطار التدريبات السنوية "جينفير بولكان"، بداية الأسبوع القادم.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن التدريبات ستجري في المناطق الجنوبية بالبلاد، وستبدأ بتاريخ 10 فبراير، وستنتهي بتاريخ 14 فبراير.

وأضافت: أن الجيش الإسرائيلي، بدأ بنشر بعض المعدات العسكرية، والمواد اللوجستية، في بعض القواعد بالجنوب، استعدادا لإستقبال القوات الأمريكية، التي ستشارك في هذه التدريبات.

وأوضحت القناة العبرية، أنه سيشارك في هذه التدريبات، 300 جندي من الجيش الأمريكي، و400 جندي من الجيش الإسرائيلي، من وحدات مختلفة.

ولفتت القناة العبرية، الى أن هدف التدريبات هو، تقوية التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل الخبرات، وتحسين القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات المختلفة.

وذكرت القناة نقلا عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن هذه التدريبات معد لها مسبقا، و وسيُلاحظ السكان خلالها حركة نشطة للطائرات الحربية، والمركبات والآليات العسكرية".