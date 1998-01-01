صور: وفد حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الازهر وهذا تم مناقشته..

القاهرة /سما/

التقى وفد حركة حماس، اليوم الخميس، بشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب ، حيث ضم الوفد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ونائبة رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي خليل الحية.

واستعرض الحية، أمام الطيب، المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة استهداف القدس والمقدسات والمسجد الاقصى ومحاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.

وطالب الحية، بضرورة تضافر الجهود من كل مكونات الأمة في سبيل حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ووضع الحية، الطيب في صورة ما تتعرض له القضية من استهداف وخاصة الأرض والتغول عليها بالاستيطان وتصفية قضية اللاجئين، وما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من تشديد الحصار عليه وسبل التخفيف عنهم.

وقدّم الوفد شكراه لشيوخ الازهر، على عقدها مؤتمر لنصرة القدس وفلسطين وقوافل الإغاثة الإنسانية لغزة، مشيدًا بالعلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وعبّر الوفد عن شكره لمصر وقيادتها لما تقوم به من جهود للتخفيف عن أهلنا في غزة وحماية القضية الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية.

في السياق ذاته، اعرب شيخ الأزهر عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى والقدس والمقدسات، وحرصه على تقديم العون لأهلنا في غزة للتخفيف من معانتهم