الأعرج يدين الاعتداء على بلدية كفر عقب ويتفقدها

القدس المحتلة / سما /

تفقد حسين الاعرج وزير الحكم المحلي، اليوم الخميس، بلدية كفر عقب بمحافظة القدس، عقب الاعتداء الذي تعرضت له من قبل مجهولين.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى احتياجات المجلس البلدي من المشاريع التنموية التطويرية، من نائب رئيس البلدية لافي العجلوني. وناقش معه مقترحات لتخفيف الأزمة المرورية في المنطقة.

وأدان الأعرج حادثة الاعتداء على بلدية كفر عقب، حيث أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص على المدخل الرئيسي لمبنى البلدية قبل أيام.

وأكد الأعرج أن هذا الاعتداء خارج عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا الفلسطيني، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، والعمل على توفير الحماية للمجلس البلدي، لتمكينه من الاستمرار بأداء مهامه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.