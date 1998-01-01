وفد فتح برئاسة الاحمد يغادر إلى موسكو الأحد القادم

غزة / سما /

من المقرر أن يغادر وفد حركة فتح الى العاصمة الروسية موسكو، يوم الاحد المقبل، وذلك للمشاركة في لقاء ممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأوضح منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي فى التعبئة والتنظيم، أن الوفد يضم عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ، وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني في روسيا، إن لقاء ممثلي الفصائل مع لافروف سيعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري وأنّ وفود معظم الفصائل الوطنية ستصل موسكو في العاشر من الشهر الجاري للمشاركة في الحوارات التي تستمر ثلاثة أيام.