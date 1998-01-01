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قناة عبرية: هجوم إلكتروني على منظومة أمنية إسرائيلية نفذته حماس وايران

الخميس 07 فبراير 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هجوم إلكتروني على منظومة أمنية إسرائيلية نفذته حماس وايران



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أحبطت عدة هجمات "سايبر" مصدرها إيران، تعمل على منظومة الإنذار المُبكر التابعة للجبهة الداخلية بالجيش الاسرائيلي

وقالت القناة السابعة العبرية، إن وحدة "السايبر" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، احبطت خلال العام المنصرم، 130 محاولة إيرانية، لتنفيذ هجمات سايبر على منظومة صفارات الإنذار في "إسرائيل".

وبحسب القناة العبرية، اوضحت  أن حركة "حماس" حاولت كذلك تنفيذ هجوم "سايبر" على منظومة المراقبة التابعة لقيادة منطقة الوسط بجيش الاحتلال، وذلك من أجل جمع المعلومات عن نشاطات الجيش بالضفة، مدّعية أن وحدة "السايبر" أحبطت هذه المحاولة.

وأضافت: إن وحدة "السايبر" في جيش الاحتلال، تعقبت مجموعة "هاكر" حاولت اختراق منظومة الإنذار المبكر بداية العام الماضي، واكتشفت أنها من إيران.

ووفقا للقناة، حاولت هذه المجموعة، عشرات مرات، تشويش منظومة الإنذار المبكر التابعة للجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

زعمت القناة، أن وحدة "السايبر" في جيش الاحتلال نجحت في إحباط كافة هذه المحاولات، التي كلفت إيران أكثر من مليار دولار.

#حماس #ايران #اسرائيل #منظومة أمنية إسرائيلية

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