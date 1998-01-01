التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون لمستفيديها

غزة / سما /

كشف يوسف ابراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لمستفيديها.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ، إن شيكات الشؤون الاجتماعية ستصرف خلال الشهر الجاري، موضحاً أن ما تبقى فقط هو قرار وزارة المالية بالصرف.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية، أنه في حال تم توفر الإحصائيات لعدد الأسر المستفيدة من هذه الدورة، سيتم نشرها فورا.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية ، بدأت اليوم بتوزيع 1900 قسيمة شرائية بمعدل 10 دولار لكل فرد لمدة 6 شهور لسكان مدينة غزة فقط بدعم من إحدى المؤسسات.