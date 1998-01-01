  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون لمستفيديها

الخميس 07 فبراير 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون لمستفيديها



غزة / سما /

كشف يوسف ابراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لمستفيديها.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة ، إن شيكات الشؤون الاجتماعية ستصرف خلال الشهر الجاري، موضحاً أن ما تبقى فقط هو قرار وزارة المالية بالصرف.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية،  أنه في حال تم توفر الإحصائيات لعدد الأسر المستفيدة من هذه الدورة، سيتم نشرها فورا.

الجدير بالذكر أن  وزارة التنمية الاجتماعية ،  بدأت اليوم بتوزيع 1900 قسيمة شرائية بمعدل 10 دولار لكل فرد لمدة 6 شهور لسكان مدينة غزة فقط بدعم من إحدى المؤسسات.

#وزارة التنمية #شيكات الشؤون #مستفدين الشؤون #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الهباش: الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في غزة ستنتهي وبشارة نزفها لهم قريبا

انتحار شاب شنقا داخل منزله من غزة

غليان في السجون .. استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)

سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

الرئيس خلال افتتاح منتدى السلام: "هذا وطنكم وهذا وطننا و أؤمن بالسلام ولا اريد الحرب

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا

الأخبار الرئيسية

الديمقراطية والشعبية

وفد من الجبهتين الديمقراطية والشعبية يُغادر قطاع غزة إلى القاهرة

الرئيس محمود عباس

الرئيس: سنستمر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل رغم تقليص المساعدات

thumb

الشرطة الفلسطينية توضح مزاعم نشر عناصرها بلباس مدني لحماية المستوطنين

رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة

نتنياهو

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة