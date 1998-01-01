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عشراوي تطالب بإخضاع الاحتلال وسجونه للرقابة والتفتيش

الخميس 07 فبراير 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تطالب بإخضاع الاحتلال وسجونه للرقابة والتفتيش



رام الله / سما /

أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، اليوم الخميس، أن استشهاد الأسير فارس بارود نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، يدل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي وما يعانيه الأسرى من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

وشددت في بيانها، على ان الحكومة الإسرائيلية والسلطات في سجونها تتحمل كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير بارود.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل السريع وفتح تحقيق دولي في أسباب استشهاد الأسير بارود وظروف جميع الأسرى والمعتقلين، والعمل على الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن قضية الأسرى قضية سياسية وحقوقية وإنسانية تستدعي التحرك العاجل لفتح السجون الإسرائيلية أمام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على الأسرى.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #الاسير فارس بارود #حكومة الاحتلال

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