مستوطنون يعتدون على مسنة ونجليها بمخيم العروب

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال ، اليوم الخميس، بالضرب على مسنة في مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلوا نجلها، وتم أخذ قياسات منزلهم.

وأفاد الصحفي ثائر الشريف، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بمحيط منزل الشيخ أحمد أبو سرور في مخيم العروب، واعتدى مستوطنون كانوا برفقتهم بالضرب على الحاجة زينب أبو سرور (62 عاما)، ونجليها أحمد، وعبد القادر الذي اعتقله الجيش مباشرة.

وتابع: ان المستوطنين أخذوا قياسات المنزل والأرض المجاورة له، الواقع بمحاذاة الطريق الرئيسي، القدس الخليل، بزعم أن البيت يعود للجمعية المسيحية ولبيت البركة القريبة منه، الذي استولى عليه المستوطنون في العامين الماضيين.