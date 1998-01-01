الفصائل بغزة تحمل الاحتلال تبعات جرائمه بحق الأسرى

غزة / سما /

حملت فصائل المقاومة بغزة ، اليوم الخميس، الاحتلال الاسرائيلي تبعات جرائمه المتكررة والمتلاحقة بحق الأسرى، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن استشهاد الأسير فارس بارود.

ونعت الفصائل ، الشهيد الأسير فارس بارود (51 عاماً) الذي ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بسجن ريمون الاسرائيلي.

واعتبرت الفصائل، أن هذه السياسات الإسرائيلية هي جريمة بحق الإنسانية تفضح إجرام المحتل الغاصب، وانتهاك صارخ لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق أسرانا البواسل.

ودعت الفصائل الفلسطينية بغزة، أبناء أمتنا وشعبنا والقوى الحية بالتضامن الكامل مع أسرانا الأبطال والمشاركة في إنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.