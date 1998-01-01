مستشفى الوفاء بغزة يبحث التعاون الطبي مع وفد نرويجي

غزة / سما /

بحث مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مقره المؤقت بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة سبل التعاون الطبي مع لجنة المساعدات النرويجية “ “ Norwac.

وترأس وفد النرويج د. لارس بيتر جيرنان فيما كان في استقبالهم عن مستشفى الوفاء المدير التنفيذي م. بسمان العشي والمدير الطبي د. حسن خلف.

وقال المدير التنفيذي م. بسمان العشي الذي رحب بالوفد الزائر " الزيارة بحثت التعاون لتكون مستشفى الوفاء كجزء أساسي مع دائرة العلاج الطبيعي الخارجي في وزارة الصحة ضمن وحدة " العلاج بالآلام" والتي تنوي المؤسسة النرويجية انشاءها في مستشفى الشفاء مستقبلاً لتخدم المرضى وتساهم في استكمال علاجهم ما بعد العمليات ".

وأضاف العشي انه تم اقتراح مجموعة من الاحتياجات لتطوير خدمات التأهيل في المستشفى في مجال رفع كفاءة وأداء الفريق الطبي وتطوير الأجهزة المستخدمة في العلاج التأهيلي.

من جانبه عبر ممثل المؤسسة النرويجية د. لارس – بيتر جيرنان عن سعادته وفخره بالخدمات النوعية التي يقدمها مستشفى الوفاء وذلك خلال جولته داخل أروقة وأقسام المستشفى، ومبدياً في الوقت ذاته رغبة كبيرة في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التأهيل.

يذكر أن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي هو الأول والرائد في مجال خدمات التأهيل الطبي الشامل ويعمل من خلال مقره المؤقت في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة بعد تدمير كافة مقراته الرئيسية خلال الحرب على غزة عام 2014م