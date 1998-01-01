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الشرطة الفلسطينية توضح مزاعم نشر عناصرها بلباس مدني لحماية المستوطنين

الخميس 07 فبراير 2019 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية توضح مزاعم نشر عناصرها بلباس مدني لحماية المستوطنين



رام الله / سما /

 نفت المديرية العامة للشرطة، ما تداولته وسائل إعلام عبرية، حول تواجد عناصر من الشرطة الفلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية، لمنع الشبان من القاء الحجارة اتجاه مركبات المستوطنين، مؤكدة عدم صحة الرواية الإسرائيلية.

وأوضحت المديرية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الاجهزة الامنية تلقت قبل شهرين، مناشدات من اهالي قريتي الساوية واللبن الشرقية، حول قيام المستوطنين بالتهجم على طلبة مدرستي البلدتين ومنعهم من دخولهما، ما أثر على المسيرة التعليمية فيهما .

وأضافت ان قوات الامن الوطني أرسلت مجموعة من العناصر باللباس المدني للتواجد امام مدرستي الساوية واللبن الشرقية، لحماية الطلاب من اعتداءات المستوطنين، ومساعدتهم على عبور الشارع المؤدي الى مدارسهم، وضمان استمرار المسيرة التعليمية للطلاب، ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته الهادفة لإغلاق المدرستين.

وأكدت أن هذا العمل الوطني لاقى ترحيبا وشكرا وارتياحا من قبل الاهالي في القريتين.

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