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الاحتلال يعتقل متضامنين أجنبيين في الخليل

الخميس 07 فبراير 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، متضامنين أجنبيين من حركة التضامن الدولية(ISM) ، أثناء تواجدهما قرب مدرسة قرطبة الاساسية في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان عماد ابو شمسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت متطوعين اجنبيين يحمل أحدهما الجنسية الأميركية والآخر الإيطالية، أثناء عملهما قرب مدرسة قرطبة الاساسية، على تأمين خروج الطلبة من المدرسة، الواقعة قرب مستوطنة "بيت هداسا".

يذكر أن بعثة التواجد الدولي "التيف" كانت تؤمن طلاب المدرسة المذكورة في الذهاب والاياب، من اعتداءات المستوطنين، قبل ان ينهي الاحتلال عملها في الخليل قبل نحو اسبوع.

#الاحتلال

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