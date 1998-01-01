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نيمار يزعزع حلم هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد

الخميس 07 فبراير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يزعزع حلم هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أحلام إدين هازارد نجم تشلسي بالانتقال إلى ريال مدريد قد لا تتحقق بسب نيمار مهاجم باريس سان جرمان الذي يعد أولوية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وألمح هازارد لرغبته بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في عدة مناسبات، وستكون الصفقة سهلة على الريال كون عقده سينتهي عام 2020، لكن المشكلة ليست في النجم البلجيكي أو تشيلسي، بل بريال مدريد نفسه الذي قد يتأخر في فتح باب المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف القادم، والصفقة لن تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي من المستحيل ان يتجه بيريز نحو هازارد الذي سيكلف 100 مليون إن نجح بالتوقيع مع المهاجم البرازيلي، لاسيما وأن اللاعبان يشغلان نفس المركز.

وأضاف التقرير أن هازارد سيكون عليه الانتظار ليرى إلى أين سوف تصل مفاوضات ريال مدريد مع نيمار، وفي كلتا الحالتين، قد يتسبب تأخر تحرك النادي الملكي بفشل الصفقة لأن النجم البلجيكي لن ينتظر طويلاً أيضاً وقد يضطر للتوقيع على عقد جديد مع تشلسي.

يذكر ان هازارد يقدم أداء رائع مع تشلسي خلال الموسم الحالي، حيث احرز 15 هدف وصنع 10 آخرين خلال 31 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

#نيمار #ريال مدريد

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