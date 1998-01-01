نادي الأسير: الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير عاصم البرغوثي للمرة الرابعة لاستكمال التحقيق

رام الله / سما /

مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" اليوم الخميس وللمرة الرابعة اعتقال الأسير عاصم البرغوثي شقيق الشهيد صالح، وذلك لمدة ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.

وقال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم أن التحقيق مع الأسير البرغوثي متواصل في معتقل "المسكوبية" لكنه بوتيرة أقل مقارنة مع الفترة الأولى على اعتقاله.

وكان محامي نادي الأسير قد أجرى زيارة للأسير البرغوثي في وقت سابق بعد إنهاء أمر منعه من لقاء المحامي، وأكد أنه يعاني من إصابة في جسده تعرض لها قبل عملية اعتقاله التي تمت في تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2019، وخلالها تعرض للضرب المبرح وفقدَ وعيه، وبعد نقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية" واجه تحقيقٍ قاسٍ ومكثف استمر لمدة (14) يوماً بشكل متواصل، وقد تجاوزت ساعات التحقيق في الفترة الأولى لأكثر من (20) ساعة في اليوم.

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي (33 عاماً) من بلدة كوبر، وهو أسير محرر قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال (11) عاماً وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018. علماً أن أربعة من أفراد عائلته اعتقلتهم قوات الاحتلال كانت آخرهم والدته سهير البرغوثي، وسبق أن تم اعتقال والده عمر البرغوثي وشقيقيه عاصف ومحمد.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر في محافظة رام الله بعد الإعلان عن استشهاد شقيقه صالح البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وبعد مطاردة استمرت لقرابة شهر أعلن الاحتلال عن اعتقال عاصم في بلدة أبو شخيدم.