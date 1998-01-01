  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى للدراسات : استشهاد الأسير بارود يفتح ملف الأسرى المرضى من جديد

الخميس 07 فبراير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس في أعقاب استشهد المعتقل فارس بارود (51 عاما) ،المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بانقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية ، والذين يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى  .

وحذر الباحث في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون اذ لم يكن هنالك حالة مساندة جدية لانقاذ حياتهم ، وطالب بالمزيد من الجهد على كل المستويات اعلامياً وسياسياً وشعبياً وحقوقياً ، وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطينى ثقافياً لتتصدر الأولويات الأخرى .

وأكد أن السكوت على سياسة الاهمال الطبى سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة التى وصلت الى 218 شهيداً في السجون ، وحذر د. حمدونة من سياسة الاستهتار الطبى فى السجون ، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وطالب بتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار .

وأضاف د. حمدونة أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى  " بمستشفى سجن مراج  بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبى وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، الأمر الذى يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان .

#الأسرى للدراسات

الأكثر قراءة اليوم

الهباش: الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في غزة ستنتهي وبشارة نزفها لهم قريبا

انتحار شاب شنقا داخل منزله من غزة

غليان في السجون .. استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

فتح تكشف أهداف ومهام الحكومة القادمة

سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

الرئيس خلال افتتاح منتدى السلام: "هذا وطنكم وهذا وطننا و أؤمن بالسلام ولا اريد الحرب

مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة

نتنياهو

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة

الحمدلله

الحمد الله: جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة

النخالة

النخالة : شعبنا أصبح اليوم أفضل وأصلب في مقاومة الاحتلال بفضل إيران

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا