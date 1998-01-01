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رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة

الخميس 07 فبراير 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة



غزة / سما /

 أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. حسن الصيفي موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لهذا العام لمواطني قطاع غزة، موضحا أن أولى الرحلات ستنطلق مع نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية شهر مارس 2019/1441هـ.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة ومدير عام الحج والعمرة أ. عادل الصوالحة مع أصحاب شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة، لمناقشة سُبل تسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من قبل الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.


وأطلع د. الصيفي أصحاب الشركات على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف العمرة، منوها الى أن وزارته ستقوم بفتح الشاشات للشركات الأسبوع المقبل، وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة، داعيا في الوقت ذاته الشركات للالتزام بالضوابط والمعايير والابتعاد عن جميع المحاذير التي يمكن أن تسبب أي اشكاليات خلال العمل، محذرا من أي عمليات نصب واحتيال على المواطنين.


وشكر وكيل وزارة الأوقاف الجهات المصرية المختصة، وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ورئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة أ. عوض أبو مذكور على الجهود المبذولة، سائلا المولى عز وجل الأجر والثواب لكل من ساهم في هذا الانجاز.


من جهته، استعرض الصوالحة كافة الاليات المتعلقة بالعمرة من قبل الوزارة باعتبارها الجهة المختصة إداريا وفنيا، متمنيا أن يهنئ المعتمرين بموسم مريح وناجح.

وكان محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية ، وقاضي قضاة فلسطين، اوضح امس الاربعاء  عقب الاجتماع الذي عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور السفير دياب اللوح، وممثلي وزارة الأوقاف وممثل شركات الحج والعمرة من أجل استئناف رحلات العمرة لأبناء قطاع غزة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته بوضع كافة الإمكانيات والجهود في خدمة موسم العمرة لأهلنا في قطاع غزة والتخفيف عنهم والقيام بخدمتهم وأداء الواجب تجاههم، فهم جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني الواحد.

وعبر الهباش عن شكره لمصر ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الأجهزة ذات العلاقة في مصر، التي وضعت كل التسهيلات وفتحت كل الأبواب من أجل إنجاز هذا الحلم الذي انتظره أبناء شعبنا في غزة سنوات كاملة.

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