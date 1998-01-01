بلدية غزة تشرع بإنشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة الشيخ عجلين

غزة / سما /

شرعت بلدية غزة بإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة لحل مشكلة تصريف المياه العادمة في المنطقة، والتخلص من عملية حقن مياه الصرف الصحي في باطن الأرض من خلال الحفر الامتصاصية التي تسبب مكاره صحية لاسيما في فصل الصيف .

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية م . رمزي أهل أن المشروع يهدف إلى التخلص من الحفر الامتصاصية في المنطقة والتي كان يتم تصريف المياه العادمة بها وتتسبب في مكاره صحية في المنطقة، وأيضا حل مشكلة تصريف المياه في المنطقة المذكورة .

وأضاف أن المشروع يخدم نحو 150 وحدة سكنية في المنطقة المحصورة بين شارعي الرشيد ( البحر ) غرباً والأقصى شرقاً، وشارعي عون الشوا المعروف بـ (8) شمالاً وشارع 10 جنوباً، واستكمالاً لمشروع محطة الصرف الصحي رقم 11 التي تم إنشاؤها مؤخراً في المنطقة لخدمة منطقة جنوب غرب المدينة .

وأوضح أن المشروع يشمل؛ تمديد خطوط رئيسة تتراوح أقطارها 450 مابين مليمتر و 200 مليمتر، وخطوط فرعية بطول 1300 متر، وتوصيل الشبكة بمحطة الصرف الصحي رقم 11 المجاورة للمنطقة .

وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 177 ألف يورو بتمول من صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية ويستغرق العمل به نحو 4 شهور إبتداءً من الآن، وبدأت شركة مقاولات محلية بتنفيذ المشروع وفقا للمخططات الهندسية التي أعدتها البلدية .

وكانت بلدية غزة قد أنشأت خلال العام 2018 نحو 12 ألف مترا من خطوط الصرف الصحي الرئيسة و 3500 مترا من الخطوط الفرعية في مناطق مختلفة من المدينة لحل مشكلة الصرف الصحي في بعض المناطق التي تعاني من عدم وجود شبكات للصرف الصحي أو تجديد الشبكات القديمة .

وقال مدير دائرة الصرف الصحي م . محمد الإمام إن أبرز المناطق التي تم إنشاء شبكات صرف صحي فيها خلال العام الماضي هي؛ مشروع إنشاء شبكة الصرف في بيارة " الغصين " بحي الزيتون، ومنطقة " دلول " بحي الزيتون، وفي مناطق متفرقة أخرى من المدينة .

وأضاف أن الأعمال شملت أيضاً؛ معالجة نحو 18 ألف إشارة طفح، وكسح 1500 بئرا للصرف الصحي، وتعزيل 9400 منهلا من الأوساخ ، وتعزيل مصارف مياه الأمطار في المدينة بشكل دوري والبالغ عددها نحو 4 آلاف مصرفٍ .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي الأوساخ والقاذورات بداخلها لتلافي طفحها، وكذلك التواصل معها على الرقم 115 وبوابات التواصل الإلكترونية الأخرى لتقديم الشكاوي .