انتشال جثة من داخل طائرة سالا في بحر المانش

وكالات / سما /

انتشلت فرق الإنقاذ المسؤولة عن البحث عن حطام طائرة وجثة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، جثمان تم العثور عليه في قاع بحر المانش داخل الحطام الخاص بالطائرة السياحية المنكوبة، ويبتقى الإعلان عن هويتها.

جاء هذا الإعلان في بيان صادر من المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية، التي تباشر عملها منذ تاريخ 21 يناير الماضي وقت اختفاء الطائرة من الرادار أثناء رحلتها من فرنسا إلى بريطانيا.

تضمن بيان مكتب التحقيقات: في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام، جرت العملية في أفضل ظروف الوقار الممكنة وتم إبلاغ الأسَر بالتقدم الحاصل.

وتابع البيان الذي أشار أيضا إلى سوء الأحوال الجوية، أنه لسوء الحظ فإن محاولات استعادة الحطام باءت بالفشل.

وكان المكتب أعلن يوم الاثنين الماضي عن رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وأضاف في بيان: بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو من المركبة التي تعمل عن بعدـ يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام.

كان سالا في طريقه للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي بعد أن انضم لصفوف في فترة الانتقالات الشتوية، قادما من نانت الفرنسي، لكن عمره انتهى في تلك الرحلة.