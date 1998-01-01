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الخارجية تتابع ملف استشهاد الأسير بارود

الخميس 07 فبراير 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادنت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإهمال الطبي التي ارتكبتها ما تسمى بمصلحة السجون في دولة الاحتلال وأودت بحياة الأسير فارس بارود، وتعتبرها امعاناً في عقلية القتل والكراهية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، واستهتارا بحياة الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.

وحملت الوزارة  الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير بارود، واذ تتابع هذا الملف مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.

وطالبت الجهات والمنظمات المختصة وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى الابطال، واجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي اتفاقيات جنيف.

#وزارة الخارجية

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