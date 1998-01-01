ادعيس: توظيف 17 حارسا إضافيا للحرم الإبراهيمي

رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الخميس، توظيف 17 حارسا إضافيا للحرم الإبراهيمي، بعد تخرجهم من دورة تأهيل خاصة في جامعة الاستقلال، بالشراكة مع هيئة التوجيه السياسي والأمن الوطني .

وأوضح ادعيس انه بناء على توجيهات القيادة والحكومة جرى توظيف هؤلاء في ظل الانتهاكات التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي لعرقلة الوصول إليه وأداء الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من على مآذنه عشرات المرات، ومنع القيام بأي نوع من الترميمات الخاصة به.

وأشار إلى أن إجراءات وممارسات الاحتلال مستمرة منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف، من أجل تغيير طابعه الإسلامي وفرض واقع جديد.

وبين أن إسرائيل حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيودا صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل لتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة.

وحث ادعيس، المواطنين على ضرورة شد الرحال ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف وجودهم به، لقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه.