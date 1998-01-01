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كيف علق محمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ مصافحته؟

الخميس 07 فبراير 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق محمد عبده على تجاهل تركي آل الشيخ مصافحته؟



وكالات / سما /

تحدث الفنان السعودي محمد عبده عن واقعة عدم مصافحة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، له خلال مؤتمر صحافي، الشهر الماضي.

وردا على سؤال بخصوص هذه الحادثة، قال عبده خلال تواجده في الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات “مهرجان فبراير”: “لا أعرف ماذا تقصد.. أنا لا أتعامل مع السوشيال ميديا”، مؤكدا على وجود علاقة صداقة تجمعه بآل الشيخ.

وكان آل الشيخ حينها يستعد لصعود منصة مؤتمر صحافي حاشد حضره وزراء وإعلاميون وفنانون، عندما عرج بطريقه على صفوف الحضور وصافح الداعية السعودي عادل الكلباني بحرارة، وأكمل مسيره متجاهلا الفنان محمد عبده الذي كان يجلس بجانبه.

#محمد عبده

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