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"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيد بارود وتسليمه

الخميس 07 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى" تتقدم بطلب لتشريح جثمان الشهيد بارود وتسليمه



رام الله / سما /

 تقدم محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين يوسف نصاصرة، اليوم الخميس، بطلب إلى محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود، بمشاركة طبيب فلسطيني، للوقوف على تفاصيل الاهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وادى الى استشهاده أمس في سجن "ريمون".

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن المحامي نصاصرة تقدم بذات الطلب بتسليم جثمان الشهيد بارود فور الانتهاء من عملية التشريح، لنقله الى مسقط رأسه في قطاع غزة ليوارى الثرى.

وأعلن مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير من نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، إن الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، وتبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل بتاريخ 23/3/1991، وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

وبارتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 218 شهيدا.

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