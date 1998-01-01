الجيش الإسرائيلي يحبط هجمات سايبر إيرانية على نظام الانذار المبكر

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بإحباط عدة هجمات "سايبر" إيرانية، على منظومة الإنذار المبكر، التابعة لقيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي.



وقالت المواقع العبرية ان الهجوم وقع قبل أكثر من عام، وتم احباطه من قبل قسم الدفاع السيبراني التابع للجيش الإسرائيلي.

وقال التقرير انه تم الكشف عن هذا الهجوم في أعقاب متابعة جماعة إيرانية نشطة في عالم الإنترنت. اتضح أنها هاجمت عدة أنظمة في إسرائيل.

ووفقا للقناة السابعة، نجحت وحدة "السايبر" في الجيش الإسرائيلي، في احباط كافة هذه المحاولات، التي كلفت إيران أكثر من مليار دولار.

وأشارت القناة العبرية، الى أن حركة حماس حاولت كذلك تنفيذ هجوم سايبر على منظومة المراقبة، التابعة لقيادة منطقة الوسط بالجيش الإسرائيلي، وذلك من أجل جمع المعلومات عن نشاطات الجيش بالضفة، وأن وحدة السايبر في الجيش أحبطت هذه المحاولة.

ويعتبر نظام الانذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية واحدًا من أكثر الأنظمة الحساسة في الواجهة العسكرية والمدنية. ويمكن لمن يسيطرون عليه إطلاق الإنذارات عندما يقررون، والأسوأ من ذلك ،"أن يتعطل النظام في حال تعرضت اسرائيل للصواريخ".