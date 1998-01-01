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الحمد الله: جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة

الخميس 07 فبراير 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة



رام الله / سما /

 قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله اليوم الخميس، إنهم جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وبيّن الحمدالله ، أنّ حكومته عملت خلال السنوات الأخيرة على ترشيد النفقات وزيادة الايرادات والناتج المحلي، لمواجهة انخفاض المساعدات الخارجية بمقدار 71%.

وأكد الحمد الله أن لن يتم قبول أي مساعدات مالية أو أية أموال سياسية تهدف للمقايضة على الثوابت الوطنية.

وجدد الحمد الله دعوته لحركة حماس إلى الاستجابة لدعوة الرئيس لتمكين الحكومة من أداء مهامها في القطاع، والتوجه إلى الانتخابات التشريعية، لأن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة والمؤامرات تحاك من كل جانب  مؤكدا أن فلسطين والقضية تمر في وقت عصيب وواقع صعب، وأن خدمة فلسطين لا تحتاج إلى اقوال وإنما تحتاج إلى أفعال.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد"يافا"، اليوم الخميس في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وكادر واسرة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

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