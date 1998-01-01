رياضي يخنق أسدا حتى الموت!

وكالات / سما /

أجهز عداء أمريكي على أسد جبل يافع خنقا، عندما هاجمه فجأة في محمية طبيعية في ولاية كولورادو، حيث صارع الرياضي الأسد بشراسة قبل أن يتمكن منه.

وجرت الحادثة بينما كان العداء الشاب يجري في منطقة جبلية من مقاطعة "Larimer County"، حيث سمع صوتا يقترب بسرعة من خلفه، ليلتفت ويرى أن أسد جبل يترصد به.

وبالرغم من محاولات الرياضي إخافة وإبعاد الأسد، إلا أن الأخير هاجمه، وبدأ اشتباك شرس بين الطرفين. ومع تأزم الموقف، شعر الرياضي سريعا أنه في صراع جدي من أجل البقاء.

وخلال "المعركة"، قام الرياضي باستخدام حجر لضرب الأسد على رأسه بعد أن أطبق بفكيه على ذراع الشاب، ما أتاح الفرصة للأخير للقيام بهجوم مضاد ويمسك بعنق الأسد في حركة محكمة أدت إلى انقطاع تنفسه واختناقه حتى الموت.

وكان مسؤولون رسميون في ولاية كولورادو قد أكدوا ما حدث مع الرياضي، كما أبدوا انبهارهم بالقصة الغريبة التي تمكن العداء فيها من إنقاذ نفسه دون حيازة سلاح ناري أو خنجر.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن إصابة الرياضي بجروح كثيرة إثر هجوم الأسد، توزعت في وجهه وساعديه وظهره وساقيه، حيث يخضع حاليا للعلاج الطبي اللازم.