أسباب وأعراض نوبات الهلع

وكالات / سما /

هل تعلمين ما هي نوبات الهلع ولماذا تظهر من الأساس؟ في معظم الأحيان، يعاني الفرد من نوبة الهلع نتيجة الشعور بالقلق حيال أي أمر معين أو بسبب التفكير المستمر والشعور بالخوف حيال أمر ما. لكن ما هي أبرز اعراض نوبات الهلع؟ تابعينا في هذا المقال من "عائلتي" إذ سنزودك بأبرز المعلومات حول هذا الموضوع.

من أبرز الاعراض التي تعانين منها في هذه الحالة تتضمن:

زيادة سرعة نبضات القلب.

المعاناة من الغثيان الشديد وعدم الشعور برغبة في تناول الطعام.

المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي.

المعاناة من الاختناق وعدم التمكن من التنفس بشكلٍ جيد.

الشعور بالدوران عند الوقوف وعدم التمكن من المشي بشكلٍ مستقيم.

المعاناة بهبات من البرودة والحرارة.

المعاناة من المزاجية الحادة وعدم الرغبة في التحدث مع أحد.

المعاناة من التعرق الشديد أثناء النوم.

المعاناة من الارتجاف أو الرعشة.

المعاناة من التنميل في مختلف المناطق من الجسم.

ليس هناك أي وقت محدد للمعاناة بنوبات الهلع إذ يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت من النهار أكنت خارج المنزل أو داخله أو حتى إن كنت نائمة. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة الصحية لا تؤثر على حياة الفرد إلا أنه يشعر بالخوف من الموت وبالتالي تزيد حدة الأعراض التي يعاني منها بسبب الشعور بالقلق الكبير.

وعليك أن تعلمي أنه ليس من الصعب علاج هذه المشكلة لكن لا تأجلي الموضوع وتأكدي من التحدث مع الطبيب الذي سيقدم لك العلاج الأمثل حسب حالتك.

اسباب نوبات الهلع

ومن بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى نوبات الهلع تتضمن:

العامل الوراثي.

الضغط النفسي.

المعاناة من التوتر والضغوطات اليومية.