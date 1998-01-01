  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)

الخميس 07 فبراير 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)



القاهرة / وكالات /

أثارت الإعلامية المصرية رانيا بدوي، جدلا واسعا، بعد الحلقة التي طرحتها مؤخرا، وقامت فيها بالترويج للروبوت الجنسي ومهاجمة الرجل المصري.

وقالت الإعلامية المصرية: "اليوم معنا الروبوت يدلع، يقول لك بحبك، وكله حسب البرمجة".

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.

وجاء في البلاغ، أن الإعلامية خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، بإحالة رانيا للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل وفي حق المجتمع

الأكثر قراءة اليوم

الهباش: الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في غزة ستنتهي وبشارة نزفها لهم قريبا

انتحار شاب شنقا داخل منزله من غزة

غليان في السجون .. استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

فتح تكشف أهداف ومهام الحكومة القادمة

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

الرئيس خلال افتتاح منتدى السلام: "هذا وطنكم وهذا وطننا و أؤمن بالسلام ولا اريد الحرب

بتوجيهات من الرئيس.. سفارتنا بالقاهرة تعلن ترتيبات سفر معتمري غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة

الحمدلله

الحمد الله: جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة

النخالة

النخالة : شعبنا أصبح اليوم أفضل وأصلب في مقاومة الاحتلال بفضل إيران

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا

قصف

سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة