تطبيقات ذكية في أجهزة "أندرويد" لضعيفي السمع

وكالات / سما /

أطلقت شركة "غوغل" المشرفة على نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد"، تطبيقين يساعدان الأشخاص الذي يعانون من مشكلات في السمع، بحيث تمكنهم من تخطيها.

وذكر موقع "technologyreview" التقني، أن التطبيقين أصبحا متوفرين في متجر التطبيقات "غوغل بلاي"، حيث يمكن تحميلهما من هناك.

والتطبيقان هما: Sound Amplifier و Live Transcribe.

والتطبيق الأول مصمم لرفع الأصوات من حولك بطريقة ذكية، إذ يرفع من مستوى الأصوات الهادئة، ويخفض تلك المزعجة، بشكل يشبه السماعة المساعدة التي تثبت في الأذن، وتقوم بتضخيم الأصوات.

لكن الفرق بينهما، هو أن لمستخدم الهاتف مجال أكبر للتحكم، وذلك عبر تغيير موضع الهاتف لمعرفة ما يدور حوله، فمثلا إذا كنت مع مجموعة من الناس فيمكنك وضع هاتفك بالقرب من المتحدث منهم، بحيث يصلك كلامه بشكل أوضح وأعلى.

أما تطبيق Live transcribe، فيحول الكلام المحكي أمامك إلى نص مكتوب بصورة فورية، واعتبرت مواقع إخبارية تقنية أنه يشكل "مساعدة كبيرة" لضعيفي السمع أو أولئك الذين فقدوه نهائيا.

وأظهر مقطع فيديو ترويجي، شخصا يحمل هاتفا يحول فورا ما يقوله آخرون محيطون به إلى كلام يظهر على الشاشة، وهو جيد لأولئك الذين لا يمكنهم أن يتواصلوا بشكل جيد مع الأصحاء الآخرين.

وما على المستخدم سوى تحميل التطبيق في هاتفه، ولدى فتح التطبيق يبدأ مباشرة في ترجمة الكلام المحكي في المحيط، بخط كبير يسهل تشهل قراءته، لكن العيب الوحيد في التطبيق هو أنه يحتاج دائما إلى اتصال بالإنترنت.