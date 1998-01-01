إنستغرام تحارب "المنشورات الحساسة"

وكالات / سما /

أعلن المدير التنفيذي لشركة إنستغرام، آدام موسيري، أن التطبيق سيعمل على إخفاء المنشورات الحساسة من قبيل إيذاء النفس أو الانتحار.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة من قبل المنصة الاجتماعية لمحاربة انتشار الصور التي تحمل مشاهد الانتحار أو إيذاء الذات، عقب انتحار المراهقة البريطانية "مولي راسل"، البالغة من العمر 14 عاما، حيث يعتقد والداها أنها أنهت حياتها بعد مشاهدتها صورا تروج لإيذاء النفس والانتحار على إنستغرام و"Pinterest".

وفي مقال نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، كشف المدير التنفيذي، الذي تولى المنصب بعد رحيل مؤسسي إنستغرام كيفين سيستروم ومايك كريغر، في سبتمبر الماضي، أن الشركة تستمر في الاستثمار في "المهندسين ومراجعي المحتوى المدربين" الذين سيجعلون من العثور على هذه المحتويات المذكورة أمرا صعبا للغاية.

وأشار موسيري إلى أن إنستغرام سيسمح بعرض المنشورات التي تشير إلى "مكافحة الانتحار أو إيذاء النفس".

وتتبع إنستغرام حاليا طريقة لإخفاء المحتوى الحساس، حيث يحتاج المستخدم للضغط على المنشور لعرض المحتوى عندما يتم التعرف عليه بهذا الشكل (محتوى يتضمن مشاهد انتحار أو إيذاء للذات).