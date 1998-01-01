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"سامسونغ" تستعرض هاتفها القابل للطي

الخميس 07 فبراير 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تستعرض هاتفها القابل للطي



وكالات / سما /

نشرت شركة سامسونغ في قناتها على يوتيوب شريط فيديو أظهرت فيه بعض ميزات هاتفها الجديد القابل للطي، والذي أعلنت عنه أواخر العام الفائت.

وجاء الهاتف بشاشة OLED أساسية بمقاس 7 بوصات تقريبا، وبشاشة إضافية على الواجهة الخارجية. وعند فتح الهيكل على مصراعيه، سيتحول الجهاز إلى حاسب لوحي صغير، أما عند ثنيه من المنتصف فسيصبح أشبه بهاتف ذكي مزود بثلاث شاشات.

ومن المنتظر أن تستعرض سامسونغ هذا الهاتف رسميا، في 8 مارس المقبل، تزامنا مع إعلانها إطلاق هاتف "S10" المنتظر، وتزوده بكاميرا بدقة 24 بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل حتى 1 تيرابايت.

كما سيتميز هذا الهاتف بخاصية "النافذة متعددة الوسائط" التي ستسمح بعرض 3 تطبيقات في آن واحد على الشاشة للعمل بها جميعا.

#سامسونغ

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