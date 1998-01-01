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صلاح ضحية جديدة للعنصرية في إنجلترا

الخميس 07 فبراير 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح ضحية جديدة للعنصرية في إنجلترا



وكالات / سما /

بات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ضحية جديدة للعنصرية التي انتشرت في ملاعب إنجلترا، هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، فيديو من مدرجات مشجعي وست هام يونايتد، خلال مباراته أمام ليفربول، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وحاول بعض مشجعي وست هام إخراج صلاح عن تركيزه في المباراة، من خلال إطلاق بعض الهتافات العنصرية ضده، أثناء تنفيذ النجم المصري للركلات الركنية.

وتأتي واقعة صلاح، كحلقة جديدة من حوادث العنصرية التي انتشرت في ملاعب إنجلترا، حيث تعرض مشجع لتوتنهام للإيقاف مدى الحياة، بعد أن ألقى "قشرة موز"، على الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، نجم آرسنال.

كما ألقت الشرطة القبض على 4 مشجعين لتشيلسي، إثر إهانتهم للإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، في مباراة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي الشهر الماضي، بدأت الشرطة تحقيقًا عقب ظهور فيديو لمشجعي ميلوول وهم يرددون أغنية عنصرية ضد مؤيدي إيفرتون، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق المتحدث باسم وست هام على الواقعة، قائلا: "في وست هام لا نتسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف: "نحن نادي كرة قدم شامل، دون النظر إلى العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب به على ستاد لندن".

وأتم: "أي شخص يصل إلى تفاصيل عن مرتكب الجريمة سيتم تمريرها إلى الشرطة، وسيواجه حظرًا مدى الحياة من ملعب لندن، لأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

#محمد صلاح

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