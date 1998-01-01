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الشيخ" سلمان" يشيد بالبصمة الايجابية التي خلفها الفدائي في اسيا

الخميس 07 فبراير 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ" سلمان" يشيد بالبصمة الايجابية التي خلفها الفدائي في اسيا



رام الله / سما /

ارسل رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم بن حمد ال خليفة، رسالة الى اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يبادله فيها التهاني بالنجاح الباهر لبطولة كأس أسيا لكرة القدم، التي اقيمت في الامارات العربية المتحدة 2019، وهنأه بالبصمة الايجابية التي تركتها مشاركة المنتخب الفلسطيني في هذا المحفل الدولي .

وقال : لقد تركت مشاركة منتخبكم الوطني في البطولة بصمة إيجابية في أكبر بطولة بتاريخ كأس آسيا، من خلال الروح العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب والتزامهم الكبير في إبراز قيم التنافس الشريف والروح الرياضية.

#الفدائي

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