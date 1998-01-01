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الرجوب يستقبل رئيس بعثة نادي النصر العماني

الخميس 07 فبراير 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يستقبل رئيس بعثة نادي النصر العماني



وكالات / سما /

استقبل اللواء جبريل الرجوب في مكتبة بمقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رئيس بعثة نادي النصر العماني الشيخ عامر بن علي الشنفري وعدد من افراد البعثة العمانية التي وصلت الى فلسطين حيث التقى فريقها مع فريق هلال القدس الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

وقد عبر الشنفري عن بالغ سعادته وافراد البعثة لزيارتهم فلسطين معتبرين ذلك مكسبا بغض النظر عن نتيجة اللقاء الكروي .

وقد أشاد الشنفري بحكمة وقيادة اللواء الرجوب في تقدم الرياضة الفلسطينية بخطى علمية ومدروسة ما انعكس بالايجاب على المنتخب الفلسطيني والرياضة بشكل عام .

كما دعا الشنفري كافة ابناء العالمين العربي والاسلامي لزيارة فلسطين لما تحملة الزيارة من دلالات مشيدا بكرم اهل فلسطين وحسن ضيافتهم .

بدوره رحب اللواء الرجوب بالوفد الضيف واشاد بالعلاقات الجيدة التي تربط القيادتين الفلسطينية والعمانية والشعبين العماني والفلسطيني . وتمنى الرجوب للوفد الضيف طيب الاقامة في فلسطين ناقلا تحياته الى الاسرة الرياضية العمانية واتحاد كرة القدم العماني .

#جبريل الرجوب #النصر العماني

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