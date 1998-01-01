مقتل عامل فلسطيني في كليفلاند اثناء سطو مسلح

القدس المحتلة / سما /

قُتل عامل فلسطيني على يد اثنين من اللصوص المسلحين خلال عملية سطو داخل متجر على الجانب الشرقي من مدينة كليفلاند.

وقالت التحقيقات إن محمد شاهين (33 عاماً)، الذي تعود أصوله لبلدة بيت حنينا في فلسطين المحتلة، كان صاحب بندقية مرخصة، وقام بتبادل النار مع المهاجمين المسلحين، ولسوء الحظ، بينما كان يقاتل دفاعا عن نفسه، أصيب محمد في رقبته من المهاجم الثاني بعد أن نجح الضحية في اصابة المهاجم الأول في وجهه.

ولا يزال المسلح طليقاً ومطلوباً من قبل إدارة شرطة كليفلاند.

وجاء في تقرير الشرطة أنها عثرت على الشاب مصاباً برصاصة في الرأس خلف الكاونتر، وأضافت أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى الجامعة حيث تم الإعلان عن وفاته.

وكان رجلان آخران يبلغان من العمر 18 و 58 عاما يعملان في المتجر مع الضحية عندما دخل مسلحان في محاولة سرقة ولكنهما لم يتعرضا للأذى.

واكدت الشرطة أنها اعتقلت أحد المسلحين، ويبلغ من العمر 18 عاماً، في مجمع سكني قريب، ونقلته إلى المستشفى بسبب اصابته بطلق ناري.

وتعتبر هذه هي المأساة الثانية خلال أسبوع في المتاجر التي يملكها فلسطينيون في المنطقة.