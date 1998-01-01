  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لو امتلك فينيسيوس هذه الجرأة منذ البداية

الخميس 07 فبراير 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لو امتلك فينيسيوس هذه الجرأة منذ البداية



وكالات / سما /

انتهت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف في كل شبكة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الكامب نو، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وابتسم الشوط الأول للفريق الأبيض حيث خرج منه متقدماً بهدف أحرزه لوكاس فاسكيز، ليأتي مالكوم دي أوليفيرا في الشوط الثاني ويُعادل الكفة لصالح الفريق الكاتالوني.

وسجل الموهوب البرازيلي فينيسيوس جونيور مشاركته الأولى في الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث وصل لمرمى الفريق الكاتالوني في أكثر من مناسبة وشكل خطورة كبيرة لكنه فشل في هز الشباك.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور لم تكن جميع قراراته صائبة في الكلاسيكو، لكنه كان شعلة ومصدر خطر على برشلونة، رغم أنه لا يزال شاباً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “فينيسيوس جونيور تطور كثيراً خلال المباريات الأخيرة، ولو امتلك الجرأة التي ناقش بها لقاء الكلاسيكو في الكامب نو، منذ بداية الموسم، لتغيرت أحوال ريال مدريد نحو الأفضل”.

#فينيسيوس

الأكثر قراءة اليوم

انتحار شاب شنقا داخل منزله من غزة

غليان في السجون .. استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

فتح تكشف أهداف ومهام الحكومة القادمة

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

بتوجيهات من الرئيس.. سفارتنا بالقاهرة تعلن ترتيبات سفر معتمري غزة

فصائل المقاومة: قرارات السلطة تعمل على فصل غزة إدارياً ومطالب برفع الحصار

صورة.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما

الأخبار الرئيسية

النخالة

النخالة : شعبنا أصبح اليوم أفضل وأصلب في مقاومة الاحتلال بفضل إيران

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا

قصف

سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

محمود الهباش

الهباش: الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في غزة ستنتهي وبشارة نزفها لهم قريبا

الرئيس خلال افتتاح منتدى السلام: "هذا وطنكم وهذا وطننا و أؤمن بالسلام ولا اريد الحرب