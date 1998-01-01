لو امتلك فينيسيوس هذه الجرأة منذ البداية

وكالات / سما /

انتهت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف في كل شبكة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الكامب نو، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وابتسم الشوط الأول للفريق الأبيض حيث خرج منه متقدماً بهدف أحرزه لوكاس فاسكيز، ليأتي مالكوم دي أوليفيرا في الشوط الثاني ويُعادل الكفة لصالح الفريق الكاتالوني.

وسجل الموهوب البرازيلي فينيسيوس جونيور مشاركته الأولى في الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث وصل لمرمى الفريق الكاتالوني في أكثر من مناسبة وشكل خطورة كبيرة لكنه فشل في هز الشباك.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور لم تكن جميع قراراته صائبة في الكلاسيكو، لكنه كان شعلة ومصدر خطر على برشلونة، رغم أنه لا يزال شاباً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “فينيسيوس جونيور تطور كثيراً خلال المباريات الأخيرة، ولو امتلك الجرأة التي ناقش بها لقاء الكلاسيكو في الكامب نو، منذ بداية الموسم، لتغيرت أحوال ريال مدريد نحو الأفضل”.