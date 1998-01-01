ميسي يحرج ريال مدريد بمراوغاته في 27 دقيقة

وكالات / سما /

تفوق برشلونة على نظيره ريال مدريد باحصائيات الكلاسيكو الذي جمعهما مساء الاربعاء على ارضية ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كاس ملك اسبانيا .

وانتهت قمة برشلونة وريال مدريد بالتعادل الايجابي بهدف لمثله قبل مباراة الاياب التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو في 27 من الشهر الحالي .

وعلى صعيد الاحصائيات وتحديدا بالمراوغات فقد قام لاعبو ريال مدريد بسبع مراوغات في المباراة مقابل 23 مراوغة لبرشلونة .

وهنالك رقم مخجل بالنسبة لريال مدريد وذلك بقيام البرتغالي نيلسون سيميدو بست مراوغات والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي بخمس مراوغات في 27 دقيقة خاضها اي اقل من الفريق المنافس كاملا بمراوغتين فقط .

ودخل ميسي المباراة في الدقيقة 23 بدلا من البرازيلي فيليب كوتينيو عندما كانت النتيجة تشير الى التعادل بهدف لمثله .