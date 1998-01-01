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مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليج بفوز صعب على إيفرتون

الخميس 07 فبراير 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليج بفوز صعب على إيفرتون



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على إيفرتون بهدفين لصفر خارج أرضه في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “جوديسون بارك” في لقاء مقدم عن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة يوم 23 من الشهر الجاري، إلا أن انشغال كتيبة الإسباني بيب جوارديولا بنهائي كأس الرابطة يوم 24 من نفس الشهر أمام تشيلسي على ملعب (ويمبلي) تسبب في تقديمها.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 47 لتسجيل أول الأهداف من ركنية نفذها دافيد سيلفا على رأس المدافع الفرنسي إيميريك لابورت موقعاً على أول الأهداف.

وسيطرت نتيجة تقدم رجال بيب جوارديولا بهدف لصفر حتى الوقت الإضافي للمباراة، قبل أن يضيف البديل جيسوس الهدف الثاني بعد دقائق من دخوله بديلاً لسيرجيو أجويرو.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، بعدما فقدها في 15 ديسمبر 2018، في الجولة 17.

واعتلى مانشستر سيتي صدار الدوري الإنجليزي بـ 62 بفارق الأهداف عن ليفربول الذي هبط للمركز الثاني، بعد إضاعته لأربع نقاط في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي بالتعادل بهدف لمثله ضد ليستر سيتي على أرضه في الجولة 24، وبنفس النتيجة ضد وست هام يونايتد في الجولة 25.

#مانشستر سيتي #البريميرليج

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