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إصابة طفل بحالة إغماء خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية

الخميس 07 فبراير 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب طفل، الليلة الماضية، بحالة إغماء، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوة من جنود المشاة اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بحالة اغماء، وجرى معالجته ميدانيا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، قرية اللبن الشرقية، وداهمت منزل الأسير فراس حسن نوباني (40 عاما).

وأفادت زوجته عُلا نوباني، بأن الجنود عاثوا خرابا في المنزل واستجوبوها حول زوجها وابنها خالد (16 عاما).

يذكر أن الأسير نوباني تنتهي محكوميته في شهر آذار المقبل، حيث حكم بالسجن 22 شهراً، وهو الاعتقال الثالث له،  وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 10 أعوام.

#طفل #الاحتلال

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