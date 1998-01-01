توقف الدراسة في جامعة بيت لحم بسبب الازمة المالية

رام الله / سما /

اعلنت ادارة جامعة بيت لحم مساء الاربعاء عن تعليق الدراسة حتى اشعار آخر وذلك بسبب تفاقم الازمة المالية التي تعانيها، وعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم برامجها بدون انقطاع وبالشكل المطلوب.

واشارت ادارة جامعة بيت لحم في بيان الى ان ما يدفعه الطلبة للجامعة يقل عن نصف التكلفة الحقيقية المترتبة على البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة حيث "تضطر (الجامعة) للبحث عن مصادر تمويل من الخارج لتغطية النصف الاخر من هذه التكلفة، وكان احد مصادر التمويل هو السلطة الفلسطينية التي يفترض ان تحصل منها الجامعة على 1.3 مليون دولار كل عام لكن هذا لا يحدث الان".

واوضحت جامعة بيت لحم التي تقدم خدماتها التعليمية منذ 45 عاما بدون انقطاع، انها اصبحت "غير قادرة على توفير التعليم الذي نعد به في الوقت الذي يعطل فيه اتحاد مجلس الطلبة الدراسة" مشيرة الى انه "كان هناك اجتماع لمدة ساعتين حيث جرت مناقشات مع اتحاد مجلس الطلبة حول استئناف الدراسة، لكن بعد فترة وجيزة من انتهاء الاجتماع أبلغوا عميد شؤون الطلبة بانهم سيعطلون الدراسة مرة اخرى اليوم" وعليه فانه "من المستحيل على الادارة توفير التعليم الذي نريده في مثل هذه الاجواء، لذا قررت الادارة تعليق الدراسة حتى نثق في امكانية تقديم برامجنا الدراسية دون انقطاع" كما جاء في البيان الصادر عن الجامعة.