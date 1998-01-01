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طقس فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

الخميس 07 فبراير 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا و باردة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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