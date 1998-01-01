بالاسماء.. اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة

القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة التي ستجري في التاسع من شهر نيسان المقبل، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا وآليا في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم أمس.

وبحسب النتيجة، فإن يولي إدلشتاين احتل المكان الأول، وتمكن غدعون ساعار من الحفاظ على موقع ضمن المقاعد الخمسة الأولى رغم حملة رئيس الحزب والحكومة، بنيامين نتيناهو، ضده.

كما تبين أن الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، الوزير يوآف غالانت تمكنا من احتلال مكانين لهما ضمن المقاعد العشرة الأولى.

وتبين أن عددا من أعضاء الكنيست الحاليين أضحوا خارج المواقع المضمونة، ومن بينهم أيوب قرا وأوري حزان وعنات باركو.

وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم، لاختيار قائمة مرشّحيه لانتخابات الكنيست، نسبة 58٪ وهو ما يعادل نحو 70 ألف مشارك، من إجمالي عدد أصحاب حق الاقتراع وهو حوالي 118 الف منتسب. وقالت الإذاعة العبرية إن هذا الرقم يُعتبر عاليا.

في يلي القائمة النهائية:

بنيامين نتنياهو

يولي إدلشتاين

يسرائيل كاتس

غلعاد إردان

غدعون ساعار

ميري ريغيف

يوآف غالانت

ياريف ليفين

نير بركات

غيلا غمليئيل

آفي ديختر

زئيف إلكين

أوفير إيكونيس

تساحي هنغبي

تسيبي حوتوفيلي

حاييم كاتس

يوفال شتاينتس

دافيد أمسالم

بنحاس عيدان

أمير أوحانا

(مكان محصن يختاره نتنياهو)

أوفير كاتس

إيتي حافا عطيا

يوآف كيش

دافيد بيتان

كيرن باراك (مكان محصن لامرأة جديدة)

شلومو كرعي

(مكان محصن لنتنياهو)

ميكي زوهر

(مكان محصن لمهاجر جديد)

ميخال شير

فطين ملا (مكان محصن لـ"غير يهودي")

كيتي شطريت (مكان محصن لامرأة جديدة)

ماي غولان

عوزي ديان

(مكان محصن لنتنياهو)

أرئيل كلنر

(امرأة جديدة)

(مكان مخصص للقدس)

شارين هاسكل