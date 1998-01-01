يافطات في غلاف غزة تحذر من البالونات الحارقة وتسخر من نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن يافطات رُفعت في محطات انتظار الحافلات في مستوطنات غلاف غزة، تحذر من خطر البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها سكان قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلي.

وقال موقع "روتر العبري"، إن الحديث يدور عن يافطات ساخرة تهدف إلى تشويه صورة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو في علاجه لظاهرة البالونات الحارقة كونه وزيرا للجيش.

واضاف الموقع العبري، أن اليافطات كُتب عليها عبارة "شكرا لوزير الجيش، الذي أثبت مدى قوته في مواجهة الإرهاب .. نتنياهو إلى البيت.