  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يافطات في غلاف غزة تحذر من البالونات الحارقة وتسخر من نتنياهو

الأربعاء 06 فبراير 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
يافطات في غلاف غزة تحذر من البالونات الحارقة وتسخر من نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن يافطات رُفعت في محطات انتظار الحافلات في مستوطنات غلاف غزة، تحذر من خطر البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها سكان قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلي.

وقال موقع "روتر العبري"، إن  الحديث يدور عن يافطات ساخرة تهدف إلى تشويه صورة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو في علاجه لظاهرة البالونات الحارقة كونه وزيرا للجيش.

واضاف الموقع العبري، أن اليافطات  كُتب عليها عبارة "شكرا لوزير الجيش، الذي أثبت مدى قوته في مواجهة الإرهاب .. نتنياهو إلى البيت.

#غلاف غزة #البالونات الحارقة #غزة #نتنياهو #مستوطنات غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تطلب من مصر الضغط على الرئيس وتقترح حلولاً بعد إجراءات السلطة الاخيرة

وزير المخابرات "عباس كامل" يؤكد قرب الانتهاء من تطوير معبر رفح

المؤسسة الأمنية للكابينت : لهذه الاسباب لا نستطيع شن عملية عسكرية على غزة

الرجوب: افضل ان يكون رئيس الحكومة من مركزية فتح و القيادة ليست صرافاً آلياً لـ"حماس"

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

طقس فلسطين : انخفاض الحرارة وأمطار وعواصف رعدية

شاهد ..ضغوطات إسرائيلية لمنع عرض فيلم وثائقي اسباني عن غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس خلال افتتاح منتدى السلام: "هذا وطنكم وهذا وطننا و أؤمن بالسلام ولا اريد الحرب

فارس بارود

غليان في السجون .. استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

القواسمي

فتح تكشف أهداف ومهام الحكومة القادمة

بتوجيهات من الرئيس.. سفارتنا بالقاهرة تعلن ترتيبات سفر معتمري غزة

السنوار - ارشيف

السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة.. ما هي ؟