الحكومة تنعى الشهيد الأسير بارود وتحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

رام الله / سما /

نعت الحكومة الفلسطينية لتسيير الأعمال ، اليوم الأربعاء، الأسير الشهيد فارس بارود يبلغ من عمر 51 عام والذي ظلَّ يعاني في أسر الاحتلال منذ 28 عاماً .

وحمّل يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان عنه، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن ظروف استشهاد الأسير فارس بارود وعن حياة كافة الأسيرات والأسرى في معتقلات الاحتلال والذين يعيشون ظروفاً مأساوية، وظروفاً صحية غاية في التعقيد والصعوبة كما تشير إلى ذلك كافة التقارير الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن.

وطالب المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جريمة جديدة في سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق اسرانا في معتقلاته الرهيبة، والخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى مساحة الفعل وتطبيق القوانين والمحاسبة .

وأكد المحمود على أن أسرانا يمثلون قيم الحرية والعدالة والكرامة الانسانية، وهم رموز الدفاع عن الإنسان ومواجهة الظلم والقمع والاضطهاد.