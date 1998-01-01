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نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية لحماية المستوطنين بلباس مدني

الأربعاء 06 فبراير 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية لحماية المستوطنين بلباس مدني



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، أن قائد لواء بنيامين المناطقي التابع لفرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي  قرر نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية بلباس مدني على الطريق 60 لحماية أمن المستوطنين اليهود المارين بالشارع المذكور.

وقال موقع الصوت اليهودي، إن الحديث يدور عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية دائما على الطريق 60 القريب من قرية الشرقية الفلسطينية، بسبب الاعتداء المتكرر على السيارات اليهودية المارة بالطريق

الجدير بالذكر أن هناك عددا من المدارس الفلسطينية على الطريق 60، حيث يرشق الطلبة المركبات اليهودية، ما يسفر عن وقوع إصابات باستمرار وتتمثل مهمة عناصر الشرطة الفلسطينية بالتجول بلباس مدني على الطريق لمنع الطلبة الفلسطينيين من رشق الحجارة على السيارات الإسرائيلية.

#الشرطة #الضفة الغربية #المستوطنين

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