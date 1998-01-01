نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية لحماية المستوطنين بلباس مدني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاربعاء، أن قائد لواء بنيامين المناطقي التابع لفرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي قرر نشر عناصر من الشرطة الفلسطينية بلباس مدني على الطريق 60 لحماية أمن المستوطنين اليهود المارين بالشارع المذكور.

وقال موقع الصوت اليهودي، إن الحديث يدور عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية دائما على الطريق 60 القريب من قرية الشرقية الفلسطينية، بسبب الاعتداء المتكرر على السيارات اليهودية المارة بالطريق

الجدير بالذكر أن هناك عددا من المدارس الفلسطينية على الطريق 60، حيث يرشق الطلبة المركبات اليهودية، ما يسفر عن وقوع إصابات باستمرار وتتمثل مهمة عناصر الشرطة الفلسطينية بالتجول بلباس مدني على الطريق لمنع الطلبة الفلسطينيين من رشق الحجارة على السيارات الإسرائيلية.