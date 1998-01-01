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بينت: لن نخلي المستوطنات وسنوقع "صفقة القرن"

الأربعاء 06 فبراير 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: لن نخلي المستوطنات وسنوقع "صفقة القرن"



القدس المحتلة / سما /

رد نفتالي بينت ورئيس حزب "اسرائيل بيتنا" ووزير التعليم الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، على تصريحات المرشح الإسرائيلي بيني غانتس عن خطته بشأن فك الارتباط واخلاء مستوطنات الضفة.

وقال بينت "أقول للإسرائيليين بيني غانتس يؤيد اخلاء المستوطنين من منزلهم، لكن ذلك لن يحصل لأنني أنا ونتنياهو من سيفوز بالانتخابات، لذلك أقول للإسرائيليين والمستوطنين أطمئنوا وللفلسطينيين لا تفرحوا لتصريحات غانتس".

وكان غانتس قال خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" تطرق فيها للعديد من القضايا، منها الانسحاب من غزة "إن فك الارتباط كان خطوة قانونية وهامة، قبلت بها الحكومة الإسرائيلية، ونفذها الجيش، رغم أنها كانت مؤلمة للمستوطنين، ولكنها جيّدة".

ودعا غانتس إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الخطوة وتنفيذها في أماكن أخرى. لافتا إلى أنه تم تنفيذ الإخلاء تحت "قيادة شرعية" كانت برئاسة حزب الليكود.

وتابع:  "لكن في حكومة سأقودها بنفسي، لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بإخلاء المستوطنات، وأن الدروس المستفادة من هذه الخطوة تتعلق بمنع حدوث انشقاق في صفوف الشعب في أي سياسة مستقبلية".

#وزير التعليم الاسرائيلي #بينت #صفقة القرن

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