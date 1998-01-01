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حالة من الغليان في سجون الاحتلال و اغلاق ريمون ونفحة

الأربعاء 06 فبراير 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة من الغليان في سجون الاحتلال و اغلاق ريمون ونفحة



القدس المحتلة / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء،  إن حالة من الغليان تسود معتقلات الإحتلال في هذه الأثناء، وذلك عقب استشهاد الاسير فارس بارود "51 عاما" من مخيم الشاطئ غرب غزة، والذي نقل قبل وقت قصير من معتقل ريمون الى مستشفى سيروكا التي أستشهد فيها.

واضافت الهيئة: أنه تم إغلاق معتقلي نفحة وريمون بالكامل، وذلك بعد وصول خبر استشهاد الاسير بارود الى المعتقلين، حيث يقومون في هذه اللحظات بالتكبيرات في كل الاقسام، والتوتر والغضب يزداد ويتصاعد.

وتابعت: ان الأسير بارود من الحالات المرضية في سجون الإحتلال، حيث يعاني من وضع نفسي صعب، بالإضافة الى خضوعه نهاية العام 2018 لعملية استئصال جزء من الكبد، كانت نتاج إهمال طبي ممنهج ومتعمد.

الجدير بالذكر أن  الشهيد بارود معتقل منذ 23/3/1991، ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة ، والتي تضم 30 أسيراً حينها، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية، وبإرتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال الى 218 شهيدا.

#سجون الاحتلال #غزة #بارود #شهيد

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