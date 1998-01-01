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بالصور... الداخلية بغزة تشارك بمناورة لفحص جهوزية الجبهة الداخلية وسط قطاع غزة

الأربعاء 06 فبراير 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور... الداخلية بغزة تشارك بمناورة لفحص جهوزية الجبهة الداخلية وسط قطاع غزة



غزة / سما /

شاركت الاجهزة الامنية في قطاع غزة ، اليوم الاربعاء، بمناورة حكومية وذلك لفحص جهوزية الجبهة الداخلية في التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ، في محافظة الوسطى، إلى جانب المؤسسات والأجهزة الحكومية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، أنها استنفرت خلال المناورة أجهزتها وإداراتها المختصة بالمحافظة الوسطى، حيث استمرت لمدة ساعتين، بدأت من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر.

وشهدت المناورة إخلاء مقرات أمنية ومدارس ومستشفيات، وأصوات انفجارات وإطفاء حرائق وحركة لمركبات الشرطة، والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى انتشار قوى الأمن والشرطة في الشوارع والمفترقات الرئيسية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تاتي في إطار تحسين أداء الأجهزة الأمنية والحكومية والخدمات المقدمة للجمهور، في أوقات الطوارئ والأزمات. وفق الداخلية.

الجدير بالذكر أن  وزارة الداخلية بغزة أجرت في فترات سابقة مناورات شاملة على مستوى قطاع غزة، كما شاركت في مناورات أخرى ضمن المنظومة الحكومية ككل.

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