رام الله: اغلاق شارع بسبب انهيار أتربة

رام الله / سما /

أغلقت طواقم الدفاع المدني في مدينة رام الله، اليوم الاربعاء، شارع بالقرب من ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط المدينة جراء انهيار جزئي للأتربة بسبب اعمال الحفريات المتواجدة في المكان.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والعام في الدفاع المدني انه فور الإبلاغ توجه الطاقم الى المكان وعمل على معاينه الموقع وتأمينه واغلاق الشارع بالإضافة الى وضع شريط تحذيري لمنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة الخطرة.

وتابع: ان طواقم السلامة العامة في الدفاع المدني أبلغت صاحب المنشاة بضرورة تطبيق شروط السلامة العامة ووضع جدار استنادي ليكون أكثر امناناً على حركة المواطنين.