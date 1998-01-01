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استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال

الأربعاء 06 فبراير 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد اسير من غزة في سجون الاحتلال



غزة / سما /

استشهد الأسير فارس بارود يبلغ من عمره 51 عام، عصر اليوم الاربعاء، داخل سجن "ريمون" الاسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة مصلحة السجون.

وقالت هيئة الاسرى ان الظروف والاسباب التي ادت الى إستشهاد الاسير بارود لم تتضح بعد، ولكنه تعرض الى غهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم يقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الاسر.

وحملت الهيئة إدارة سجن ريمون وحكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، والتي تضاف الى سلسلة جرائم الإحتلال بحق اسرانا، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 209 شهداء.

وقال مكتب اعلام الاسرى، ان الاسير بارود من سكان مخيم الشاطئ بقطاع غزة استشهد نتيجة الاهمال الطبي.

يشار إلى أن الاسير بارود الذي أمضى 28 عاما في سجون الاحتلال من الاسرى الذين لم تشملهم المرحلة الرابعة من الافراجات التي شملت كل المعتقلين قبل اتفاق أوسلو عام 1994.

وتوفيت والدة الاسير بارود قبل نحو عامين دون أن تتمكن من رؤيته.

الجدير بالذكر ان الاسير بارود معتقل منذ 23/3/1991 ، ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة ، والتي تضم 30 أسيراً، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

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الاسير بارود

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