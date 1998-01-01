المحمود يبحث مع السفير المغربي سبل التعاون الاعلامي بين البلدين

رام الله / سما /

استقبل محمد الحمزاوي سفير المغرب لدى فلسطين، اليوم الاربعاء، في مقر السفارة المغربية بمدينة رام الله، وكيل وزارة الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود.

ونقل المحمود رغبة نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، في ضرورة تعزيز العلاقات الإعلامية مع الأشقاء في المغرب، وتفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع وزارة الاتصال المغربية.

ووضع المحمود، السفير في صورة آخر الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية، مشيدا بدور المملكة المغربية التاريخي في دعم ونصرة فلسطين، والقدس الشريف، في مختلف المراحل وخصوصا في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبالدور الهام الذي تقوم به وكالة "بيت مال القدس الشريف" في الحفاظ على الهوية والثقافة الفلسطينية العربية في مدينة القدس، ودعمها لصمود المواطنين والمؤسسات المقدسية.

وتحدث المحمود عن الإعلام الفلسطيني ودوره في مواجهة الاحتلال، وكشف حقائق ما يجري على يد الجيش والمستوطنين، من قتل وتدمير واعتقال ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بصورة يومية.

في السياق ذاته، أشاد السفير الحمزاوي، بدور الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين، الذين يعملون وسط ظروف غاية في الصعوبة تحت الاحتلال.

وأكد على الموقف الثابت للمملكة المغربية وعلى رأسها الملك محمد السادس في دعم الموقف الفلسطيني على مختلف الصعد، وفي مختلف الساحات العربية والدولية، مؤكدا انها القضية الوطنية والشخصية لجلالة الملك، ومصدر اهتمام ومتابعة يومية للحكومة المغربية.

وأعرب سفير المغرب لدى فلسطين عن رغبة المغرب بالتعاون وعن تفعيل الاتفاقية مع وزارة الإعلام الفلسطينية، على الصعد التي تخدم القضية الفلسطينية والعلاقات الإعلامية ما بين البلدين الشقيقين.